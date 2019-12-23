Десять маскирующихся под другие болезни симптомов рака легких раскрыли медики

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23 декабря 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили признаки рака легких, которые люди часто принимают за другие заболевания. Информация по данному вопросу содержится в материале, размещенном в российской блогосфере.

В списке симптомов смертельно опасного недуга, опубликованного на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. депрессивное состояние;

2. частые простуды;

3. снижение веса;

4. хроническая усталость;

5. изменение внешнего вида пальцев;

6. одышка;

7. постоянный кашель и хрипота;

8. мышечная слабость;

9. болевые ощущения в области груди;

10. увеличение размера молочных желез у мужчин.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи подсказали пять способов справиться с повышенным давлением без лекарств.