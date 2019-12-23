Десять маскирующихся под другие болезни симптомов рака легких раскрыли медики

Медицинские специалисты обозначили признаки рака легких, которые люди часто принимают за другие заболевания. Информация по данному вопросу содержится в материале, размещенном в российской блогосфере.
В списке симптомов смертельно опасного недуга, опубликованного на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. депрессивное состояние;
2. частые простуды;
3. снижение веса;
4. хроническая усталость;
5. изменение внешнего вида пальцев;
6. одышка;
7. постоянный кашель и хрипота;
8. мышечная слабость;
9. болевые ощущения в области груди;
10. увеличение размера молочных желез у мужчин.
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