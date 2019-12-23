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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Десять маскирующихся под другие болезни симптомов рака легких раскрыли медики

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Десять маскирующихся под другие болезни симптомов рака легких раскрыли медики
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили признаки рака легких, которые люди часто принимают за другие заболевания. Информация по данному вопросу содержится в материале, размещенном в российской блогосфере.

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Пять способов справиться с повышенным давлением без таблеток посоветовали врачи

В списке симптомов смертельно опасного недуга, опубликованного на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. депрессивное состояние;

2. частые простуды;

3. снижение веса;

4. хроническая усталость;

5. изменение внешнего вида пальцев;

6. одышка;

7. постоянный кашель и хрипота;

8. мышечная слабость;

9. болевые ощущения в области груди;

10. увеличение размера молочных желез у мужчин.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи подсказали пять способов справиться с повышенным давлением без лекарств.

 

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