Пять способов справиться с повышенным давлением без таблеток посоветовали врачи

Врачи-кардиологи рассказали, какие изменения в образ жизни необходимо внести, чтобы справиться с повышенным артериальным давлением без приема лекарственных препаратов. Информация по данной теме содержится в посте, размещенном в блогосфере.
Как пишет канал «Здоровье – наше богатство» в «Яндекс. Дзен», людям, страдающим от гипертонии, нужно:
1. избегать стрессовых ситуаций;
2. полноценно высыпаться;
3. делать утреннюю зарядку и прогуливаться перед сном;
4. не наедаться на ночь;
5. ограничить употребление соли до пяти граммов в сутки.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты в области медицины назвали признаки приближающегося инсульта.