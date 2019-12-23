Пять способов справиться с повышенным давлением без таблеток посоветовали врачи

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23 декабря 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Guido Kirchner / globallookpress.com

Врачи-кардиологи рассказали, какие изменения в образ жизни необходимо внести, чтобы справиться с повышенным артериальным давлением без приема лекарственных препаратов. Информация по данной теме содержится в посте, размещенном в блогосфере.

Как пишет канал «Здоровье – наше богатство» в «Яндекс. Дзен», людям, страдающим от гипертонии, нужно:

1. избегать стрессовых ситуаций;

2. полноценно высыпаться;

3. делать утреннюю зарядку и прогуливаться перед сном;

4. не наедаться на ночь;

5. ограничить употребление соли до пяти граммов в сутки.

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