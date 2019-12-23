Два признака надвигающегося инсульта мозга озвучили эксперты в сфере медицины

Обозначены два признака приближающегося инсульта головного мозга. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад эксперты в области медицины.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», насторожиться следует, если человек часто чувствует себя плохо. Причиной этого могут быть, например, скачки артериального давления.
Вторым симптомом надвигающейся болезни являются нарушения памяти. Человек может в течение нескольких минут подбирать слова, чтобы выстроить простую фразу.
Ранее в понедельник сообщалось, что доктора назвали три ранних сигнала организма о появлении злокачественного новообразования в желудке.