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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Два признака надвигающегося инсульта мозга озвучили эксперты в сфере медицины

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Два признака надвигающегося инсульта мозга озвучили эксперты в сфере медицины
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обозначены два признака приближающегося инсульта головного мозга. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад эксперты в области медицины.

Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», насторожиться следует, если человек часто чувствует себя плохо. Причиной этого могут быть, например, скачки артериального давления.

Вторым симптомом надвигающейся болезни являются нарушения памяти. Человек может в течение нескольких минут подбирать слова, чтобы выстроить простую фразу.

Ранее в понедельник сообщалось, что доктора назвали три ранних сигнала организма о появлении злокачественного новообразования в желудке.

 

ДЦ

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