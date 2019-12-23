Что происходит с доктором Хаусом?

//Здоровье 13+

23 декабря 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 30% американского населения не могут полноценно лечиться и пользоваться медицинскими услугами. Из-за этого многие вынуждены попросту отказываться от них.



Даже в серьёзных случаях американцам приходиться искать альтернативные варианты лечения. Из-за того, что многие не в состоянии оплатить даже элементарные процедуры, люди вынуждены экономить на всём. Врачи, в свою очередь, отмечают, что стоимость лечения за последние годы существенно увеличилась. Пациенты вынуждены отказываться от регулярного посещения докторов, что влечёт за собой ухудшение состояния здоровья. Многие заболевания обнаруживаются уже на поздних стадиях в запущенном виде.



Реформа здравоохранения в США началась ещё в 2009 году. Бывший президент страны Барак Обама постарался сделать так, чтобы медицина была более доступной для американцев, особенно для малообеспеченных семей. Настоящий президент Дональд Трамп считает, что данная реформа, напротив, закрыла доступ к медицинским услугам для большей части населения. Саму реформу глава Белого Дома назвал неконституционной. Он поручил проработать новый закон о доступном здравоохранении. Возможно, ситуация в США изменится и граждане смогут получать полноценное лечение и медицинское обслуживание.



В государственных российских СМИ подобная информация появляется на фоне кризиса отечественного здравоохранения. Минздрав России пытается реформировать систему первичной медико-санитарной помощи, но люди, особенно в отдалённых от столиц районах, недовольны состоянием отечественной медицины. Ну и в Америке, оказывается, не всё в порядке. Может, от этого станет как-то спокойнее на душе у русского человека?



