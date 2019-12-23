Негативные эмоции перед Новым годом - как с ними бороться?

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23 декабря 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Психолог Дарья Волохова рассказала, что в конце года многие начинают подводить итоги и подсчитывать свои достижения, что не всегда приносит положительные эмоции. Специалист рассказала, как легко побороть хандру.

Волохова посоветовала сконцентрироваться на чем-то приятном и вспомнить все свои достижения, пусть даже самые небольшие. Также она рекомендовала не зацикливаться на поговорке «как Новый год встретишь, так его и проведешь» и позволить себе расслабиться в праздничные дни.

«Остановитесь, оглянитесь вокруг, почувствуйте, какая царит праздничная атмосфера, полюбуйтесь красивыми тематическими декорациями», - сказала психолог.