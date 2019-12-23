Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи
Врач, Holger Hollemann / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали о том, как распознать рак желудка на ранней стадии развития заболевания. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Семь предвестников надвигающегося инфаркта миокарда перечислили доктора

Семь предвестников надвигающегося инфаркта миокарда перечислили доктора

В списке первых симптомов смертельно опасного недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. вздутие живота после еды;

2. трудности с глотанием;

3. постоянные тошнота и рвота.

Если наблюдаются перечисленные признаки, следует незамедлительно пройти обследование.

Ранее сообщалось, что доктора обозначили сигналы человеческого организма, которые указывают на приближение инфаркта миокарда.

 

ДЦ

//картина дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил телеведущий Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову. О расставании Лолиты с молодым мужем…

//новости ан

//новости ан

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь…