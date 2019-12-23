Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

Специалисты в области здравоохранения рассказали о том, как распознать рак желудка на ранней стадии развития заболевания. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.
В списке первых симптомов смертельно опасного недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. вздутие живота после еды;
2. трудности с глотанием;
3. постоянные тошнота и рвота.
Если наблюдаются перечисленные признаки, следует незамедлительно пройти обследование.
Ранее сообщалось, что доктора обозначили сигналы человеческого организма, которые указывают на приближение инфаркта миокарда.