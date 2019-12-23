Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

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23 декабря 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Holger Hollemann / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали о том, как распознать рак желудка на ранней стадии развития заболевания. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

В списке первых симптомов смертельно опасного недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. вздутие живота после еды;

2. трудности с глотанием;

3. постоянные тошнота и рвота.

Если наблюдаются перечисленные признаки, следует незамедлительно пройти обследование.

Ранее сообщалось, что доктора обозначили сигналы человеческого организма, которые указывают на приближение инфаркта миокарда.