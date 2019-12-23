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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи рассказали, как бокал шампанского в Новый год повлияет на здоровье

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врачи рассказали, как бокал шампанского в Новый год повлияет на здоровье
шампанское, pixabay.com
Врачи рассказали, как повлияет бокал шампанского в новогоднюю ночь на здоровье. Согласно последней информации специалистов, никакого вреда от 150 мл игристого вина под бой курантов не будет.
 
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин подчеркнул, что часто люди не могут остановиться после одного бокала, что и приводит к печальным последствиям.
 
Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова в свою очередь уточнила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Она порекомендовала совсем отказаться от крепких напитков и не злоупотреблять слабоалкогольными.
ЕТ

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