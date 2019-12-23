Врачи рассказали, как бокал шампанского в Новый год повлияет на здоровье

Врачи рассказали, как повлияет бокал шампанского в новогоднюю ночь на здоровье. Согласно последней информации специалистов, никакого вреда от 150 мл игристого вина под бой курантов не будет.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин подчеркнул, что часто люди не могут остановиться после одного бокала, что и приводит к печальным последствиям.