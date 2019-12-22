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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Врач -онколог назвала несколько симптомов рака в области головы и шеи

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Врач -онколог назвала несколько симптомов рака в области головы и шеи
Roman Denisov, globallookpress.com

Врач-онколог, завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова департамента здравоохранения Москвы Лилия Яковлева назвала несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии рака в области головы и шеи.

Человек должен забить тревогу и обратиться к врачу:

- если у него появились опухоли, шишки, головные боли-
- из-за внезапных приступов боли;
- из-за появления подозрительных выделений во рту и дискомфорте при глотании;
- если на коже появились и растут новые пигментные пятна;
- если зубы начали неожиданно расшатываться.
Необходимо обратиться к ЛОРу, если неожиданно возник острый отит, заложенность носа и головные боли.

Лилия Яковлева подчеркнула, при ранней диагностике выздоравливают до 84% больных.

ИЧ

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