Врач -онколог назвала несколько симптомов рака в области головы и шеи

Врач-онколог, завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова департамента здравоохранения Москвы Лилия Яковлева назвала несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии рака в области головы и шеи.
Человек должен забить тревогу и обратиться к врачу:
- если у него появились опухоли, шишки, головные боли-
- из-за внезапных приступов боли;
- из-за появления подозрительных выделений во рту и дискомфорте при глотании;
- если на коже появились и растут новые пигментные пятна;
- если зубы начали неожиданно расшатываться.
Необходимо обратиться к ЛОРу, если неожиданно возник острый отит, заложенность носа и головные боли.
Лилия Яковлева подчеркнула, при ранней диагностике выздоравливают до 84% больных.