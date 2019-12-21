Медики назвали самые

//Здоровье 13+

21 декабря 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты перечислили продукты, которые помогают организму человека сохранять и поддерживать энергичность в течение всего дня. Список, составленный медиками, состоит из четырех позиций.

Прежде всего в данный ТОП-4 вошли бананы. Они представляют собой отличный источник клетчатки, жирных кислот, различных витаминов, а также полезных веществ, которые позволяют предотвратить усталость.

Кроме того, поддержанию энергии и жизненной силы, безусловно, способствуют орехи. Они содержат большое количество белка. Вдобавок орехи помогают предотвратить возможные колебания сахара в крови человека.

Идеальным источником длительной энергии также являются семена чиа. Специалисты утверждают, что по своим свойствам результат от употребления данных семян сопоставим с действием некоторых спортивных напитков.

И, конечно же, не стоит забывать о таком полезном и вкусном напитке как зеленый чай, который бодрит организм не хуже кофе. Помимо очевидного эффекта он также улучшает кровообращение и обмен веществ в организме.