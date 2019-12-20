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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Шесть ранних симптомов появления рака молочной железы перечислили онкологи

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть ранних симптомов появления рака молочной железы перечислили онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены ранние признаки появления рака молочной железы. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии.

Список способных привести к смерти вредных привычек человека огласили эксперты

Список способных привести к смерти вредных привычек человека огласили эксперты

В списке симптомов недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. изменение формы груди;

2. прощупывание в молочной железе узелка;

3. уплотнения;

4. выделения из сосков;

5. наличие выпуклых участков;

6. болезненные ощущения в районе груди.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали вредные привычки, которые могут привести к смерти человека. В число таких пристрастий, в частности, попали курение, любовь к алкоголю и жирной пище.

 

ДЦ

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