Шесть ранних симптомов появления рака молочной железы перечислили онкологи

Обозначены ранние признаки появления рака молочной железы. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии.
В списке симптомов недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. изменение формы груди;
2. прощупывание в молочной железе узелка;
3. уплотнения;
4. выделения из сосков;
5. наличие выпуклых участков;
6. болезненные ощущения в районе груди.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали вредные привычки, которые могут привести к смерти человека. В число таких пристрастий, в частности, попали курение, любовь к алкоголю и жирной пище.