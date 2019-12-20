Ученые: риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от времени года, в которое он родился

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20 декабря 2019, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Фотобанк АН

Риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от времени года, в которое он родился. Таковы итоги нового масштабного исследования специалистов из США.

Учёные изучили данные почти 117 тысяч женщин, на момент начала исследования им было от 30 до 55 лет. Каждые два года у участниц собирали информацию о здоровье и образе жизни.

Было установлено, что среди представительниц прекрасной половины, родившихся весной и летом, было небольшое, но значительное увеличение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто родился осенью. Женщины, появившиеся на свет весной, имеют вероятность смерти от болезней сердца в среднем на 10 процентов выше, чем рожденные в ноябре. А у тех, кто отмечал день рождения летом, риск был повышен в среднем на 9 процентов. «Апрельские» дамы имели на 12 процентов больше шансов смерти от сердечного недуга, чем «ноябрьские». Рождение в марте увеличивает риск на 9 процентов, в мае и июле – на 8 процентов, а в июне – на 7 процентов.

Специалисты отметили: в данном контексте декабрь стал самым "безопасным" месяцем рождения, а апрель – самым "рискованным".

Однако, в этом исследовании участвовали только женщины, и проводилось оно в одной стране. Поэтому, данные не могут быть объективными.