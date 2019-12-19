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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Список способных привести к смерти вредных привычек человека огласили эксперты

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Список способных привести к смерти вредных привычек человека огласили эксперты
Врачи, uwe umstätter / globallookpress.com

Названы распространенные вредные привычки, которые способны привести к летальному исходу. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад эксперты в области здравоохранения, говорится в материале, размещенном в интернете.

Шесть первых сигналов организма об образовании раковой опухоли раскрыли онкологи

Шесть первых сигналов организма об образовании раковой опухоли раскрыли онкологи

В списке пагубных пристрастий, опубликованном на канале Hi-News.ru в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. курение;

2. употребление алкоголя;

3. любовь к жирной пище;

4. привычка мало двигаться.

Ранее сегодня сообщалось, что онкологи обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении раковой опухоли. В число таких сигналов организма, в частности, вошли постепенно нарастающая головная боль и увеличение лимфоузлов.

 

ДЦ

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