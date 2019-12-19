Список способных привести к смерти вредных привычек человека огласили эксперты

Названы распространенные вредные привычки, которые способны привести к летальному исходу. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад эксперты в области здравоохранения, говорится в материале, размещенном в интернете.
В списке пагубных пристрастий, опубликованном на канале Hi-News.ru в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. курение;
2. употребление алкоголя;
3. любовь к жирной пище;
4. привычка мало двигаться.
Ранее сегодня сообщалось, что онкологи обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении раковой опухоли. В число таких сигналов организма, в частности, вошли постепенно нарастающая головная боль и увеличение лимфоузлов.