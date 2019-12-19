Искусство помогает дольше жить

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19 декабря 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news mail.ru

Viktor Chernov, globallookpress.com

Для того, чтобы дольше жить, нужно чаще уделять время искусству. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона.

Они выяснили: посещение музеев, галерей и театров уменьшает риск преждевременной смерти. Во время исследования были проанализированы данные за 12-летний период о здоровье и ежедневных привычках шести тысяч жителей Англии, которые старше пятидесяти лет.

В результате у тех, кто уделял время искусству минимум раз в несколько месяцев, риск преждевременной смерти сократился на 31 процент. Посещение театра, оперы или концерта даже один или два раза в год уменьшало этот риск на 14 процентов.

Ученые советуют найти себе творческое занятие по душе, чтобы войти в группу долгожителей.