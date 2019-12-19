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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть первых сигналов организма об образовании раковой опухоли раскрыли онкологи

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть первых сигналов организма об образовании раковой опухоли раскрыли онкологи
Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы ранние симптомы, свидетельствующие о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Соответствующей информацией поделились врачи-онкологи.

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В списке признаков рака, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. постепенно нарастающая головная боль;

2. повышенная температура без простуды;

3. слабость и апатия;

4. резкое похудение без изменений в рационе и увеличения физических нагрузок;

5. изменение цвета кожи;

6. увеличение лимфоузлов.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора рассказали о способах снижения артериального давления, которые не предусматривают приема лекарственных препаратов.

 

ДЦ

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