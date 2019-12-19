Шесть первых сигналов организма об образовании раковой опухоли раскрыли онкологи

Названы ранние симптомы, свидетельствующие о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Соответствующей информацией поделились врачи-онкологи.
В списке признаков рака, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. постепенно нарастающая головная боль;
2. повышенная температура без простуды;
3. слабость и апатия;
4. резкое похудение без изменений в рационе и увеличения физических нагрузок;
5. изменение цвета кожи;
6. увеличение лимфоузлов.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора рассказали о способах снижения артериального давления, которые не предусматривают приема лекарственных препаратов.