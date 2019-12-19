Три способа снизить артериальное давление без лекарств посоветовали доктора

Специалисты в области медицины рассказали, какие изменения в свой образ жизни необходимо внести гипертоникам, чтобы снизить артериальное давление естественным путем. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.
Как пишет канал «О здоровье» в «Яндекс. Дзен», доктора порекомендовали:
1. ограничить суточную норму потребления соли до пяти граммов;
2. перестроить режим питания: не пить ничего после 22.00, стараться плотно завтракать и обедать, но вечером есть немного;
3. ежедневно гулять после ужина.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили четыре симптома, которые предупреждают о риске развития инсульта головного мозга.