Три способа снизить артериальное давление без лекарств посоветовали доктора

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19 декабря 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие изменения в свой образ жизни необходимо внести гипертоникам, чтобы снизить артериальное давление естественным путем. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Как пишет канал «О здоровье» в «Яндекс. Дзен», доктора порекомендовали:

1. ограничить суточную норму потребления соли до пяти граммов;

2. перестроить режим питания: не пить ничего после 22.00, стараться плотно завтракать и обедать, но вечером есть немного;

3. ежедневно гулять после ужина.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили четыре симптома, которые предупреждают о риске развития инсульта головного мозга.