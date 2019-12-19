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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три способа снизить артериальное давление без лекарств посоветовали доктора

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три способа снизить артериальное давление без лекарств посоветовали доктора
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие изменения в свой образ жизни необходимо внести гипертоникам, чтобы снизить артериальное давление естественным путем. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Четыре предупреждающих о риске инсульта сигнала организма назвали медспециалисты

Четыре предупреждающих о риске инсульта сигнала организма назвали медспециалисты

Как пишет канал «О здоровье» в «Яндекс. Дзен», доктора порекомендовали:

1. ограничить суточную норму потребления соли до пяти граммов;

2. перестроить режим питания: не пить ничего после 22.00, стараться плотно завтракать и обедать, но вечером есть немного;

3. ежедневно гулять после ужина.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили четыре симптома, которые предупреждают о риске развития инсульта головного мозга.

 

ДЦ

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