Четыре предупреждающих о риске инсульта сигнала организма назвали медспециалисты

Обозначены четыре симптома, которые могут указывать на инсульт головного мозга. Информацией по этому вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.
В списке, приведенном на одном из каналов в «Яндекс Дзен», присутствуют следующие признаки:
1. нарушения периферического зрения;
2. зрительные и слуховые галлюцинации;
3. внезапная резкая головная боль;
4. возникновение проблем с движением и мимикой.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали три продукта питания, которые необходимо употреблять в целях профилактики онкологических заболеваний. В данный список, в частности, вошли какао и брокколи.