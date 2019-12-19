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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре предупреждающих о риске инсульта сигнала организма назвали медспециалисты

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре предупреждающих о риске инсульта сигнала организма назвали медспециалисты
Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены четыре симптома, которые могут указывать на инсульт головного мозга. Информацией по этому вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.

Три способных спасти от появления раковой опухоли продукта перечислили врачи

Три способных спасти от появления раковой опухоли продукта перечислили врачи

В списке, приведенном на одном из каналов в «Яндекс Дзен», присутствуют следующие признаки:

1. нарушения периферического зрения;

2. зрительные и слуховые галлюцинации;

3. внезапная резкая головная боль;

4. возникновение проблем с движением и мимикой.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали три продукта питания, которые необходимо употреблять в целях профилактики онкологических заболеваний. В данный список, в частности, вошли какао и брокколи.

 

ДЦ

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