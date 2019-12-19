Четыре предупреждающих о риске инсульта сигнала организма назвали медспециалисты

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19 декабря 2019, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены четыре симптома, которые могут указывать на инсульт головного мозга. Информацией по этому вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.

В списке, приведенном на одном из каналов в «Яндекс Дзен», присутствуют следующие признаки:

1. нарушения периферического зрения;

2. зрительные и слуховые галлюцинации;

3. внезапная резкая головная боль;

4. возникновение проблем с движением и мимикой.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали три продукта питания, которые необходимо употреблять в целях профилактики онкологических заболеваний. В данный список, в частности, вошли какао и брокколи.