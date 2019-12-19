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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Почему в новогодние праздники и выходные умирает больше всего россиян?

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Почему в новогодние праздники и выходные умирает больше всего россиян?

В январе, после Нового года,  умирает в среднем на 12 тыс. россиян больше, чем в любом другом месяце. И не только в результате переедания или алкогольных возлияний, а потому, что  в новогодние каникулы 90% медицинских специалистов отдыхают, и жизнь пациента превращается в выживание.

В субботу и воскресенье также почти в любой больнице нет врачей-специалистов и не проводится обследований сложнее анализа мочи.  Многие пациенты занимают койки не в силу необходимости стационарного лечения, а просто в очереди на обследование. В итоге УЗИ, МРТ и колоноскопия занимают 2 недели, хотя могли бы уложиться в 3–4 дня. При этом в выходные аппаратура простаивает, в будни у иного специалиста рабочий день до 16 часов. И это не головотяпство главврача – по всему видно, что у него бюджета едва хватает.

Многие врачи не выдерживают бешеного ритма, а среди медсестёр вовсе жуткая текучка из-за маленьких зарплат.  Но почему же тогда у медсестры со всеми переработками не получается больше 28 тыс. в месяц? Почему МРТ в выходные некому сделать? Почему найти 10 млн на томограф, который закупят через пять посредников и без обслуживания, проще, чем миллион на достойные сверхурочные? Как получилось, что практически во всех новых жилых районах Петербурга дикие проблемы с поликлиниками, детскими садами и школами? Где отрубленные головы причастных чиновников на зубьях ограды вокруг Смольного?

Если в небедном Петербурге недостаточно строят новых детсадов и поликлиник, то в провинции закрывается до 70% сельских больниц.  Тотальная экономия на социалке делает невыносимой жизнь в небольших посёлках, где не остаётся ни школ, ни поликлиник и откуда тут же начинает разъезжаться население. Уже в двух третях (!) населённых пунктов России нет доступа к любым видам медицинской помощи. Власть разрабатывает критерии «ответственного самолечения», ссылаясь на опыт развитых стран. Так Минздрав пытается ухватиться за термин, введённый Всемирной организацией здравоохранения в 1983 году. Правда, ВОЗ имела дело с иной ситуацией.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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