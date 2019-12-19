Врач Ольга Бачурина: На первый день года приходится выраженный пик общей смертности

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19 декабря 2019, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

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В преддверии новогодних праздников медицинское сообщество настойчиво предостерегает граждан от чрезмерного увлечения горячительными напитками. Нередко люди забывают о том, что существенный вред их здоровью и даже жизни может причинить не только систематическое, но и эпизодическое употребление алкоголя, особенно в значительных дозах и в массовом порядке, как это зачастую и происходит в период празднования Нового года. Как не переборщить с алкоголем в праздники? Кому вообще противопоказано спиртное? Разбираемся с врачом Воронежского центра медицинской профилактики Ольгой Бачуриной.

Немного статистики

Исследования, проведенные в целом по стране на протяжении 2000-2017 гг., показывают страшную картину последствий праздничных возлияний:

количество смертей от отравления алкоголем 1 января в несколько раз превышает аналогичный показатель за предшествующие праздникам дни;

примерно втрое возрастает количество убийств;

на первый день года также приходится выраженный пик общей смертности.

- Роль чрезмерных доз спиртного в перечисленных событиях трудно игнорировать, - говорит Ольга Юрьевна. – Но не стоит думать, что тяжелое отравление может вызвать только суррогатное спиртное. «Грешит» этим и абсолютно качественный алкоголь. В том случае, если утрачено чувство меры. Особенно коварен крепкий алкоголь в сочетании с обильной закуской, которая в данной ситуации выполняет роль буфера, позволяющего употребить больше и отсрочивающего (но не отменяющего!) наступление опьянения, вплоть до алкогольной комы.

От конфликтов до обострения заболеваний

Нетрезвый человек, как правило, менее внимателен (это может приводить к несчастным случаям), а также частично или полностью утрачивает критическое отношение к своим словам и действиям, склонен к конфликтному поведению. Если учесть массовость алкогольных возлияний в праздничные дни, становится понятно учащение случаев нанесения телесных повреждений разной степени тяжести, ДТП (по вине как нетрезвых водителей, так и пешеходов).

Люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, почек, печени и др., так же очень рискуют – алкоголь (даже в незначительных количествах) может спровоцировать развитие обострений (повышение артериального давления, развитие почечной и печеночной недостаточности, активизация язвенных процессов и др.), усугубить побочные эффекты от принимаемых лекарств.

Стоит напомнить также о недопустимости употребления алкогольных напитков гражданами, страдающими алкогольной зависимостью, беременными и кормящими женщинами, несовершеннолетними – к сожалению, в некоторых семьях считают Новый год достойным поводом для того, чтобы пренебречь этими более чем обоснованными запретами, включая запрет на вождение в нетрезвом виде.

Можно обойтись без алкогольного допинга

Конечно, было бы замечательно, если бы все наши граждане праздновали наступление Нового года исключительно сознательно и трезво. Но, понимая, что на данном этапе это вряд ли осуществимо, при выборе напитков к новогоднему столу рекомендуем остановить его на слабом алкоголе, покупая его лишь в местах санкционированной торговли. Для создания праздничной атмосферы вполне достаточно пары бокалов шампанского или другого легкого вина.

Искренне желаем всем не испытать перечисленных здесь проблем в наступающем году. Давайте все вместе поспособствуем тому, чтобы спиртное превратилось из основного компонента праздничного застолья лишь в его необязательный символ! Радость от встречи с друзьями и близкими вполне возможна и без алкогольного допинга!

Кстати

По данным экспертов из компании-измерителя Nielsen, на алкогольную продукцию в среднем жители России готовы отдать 3,7 тыс. рублей. Это немного превышает треть общего расхода россиян на новогодний стол, что составляет 10 тыс. рублей.