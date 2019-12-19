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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три способных спасти от появления раковой опухоли продукта перечислили врачи

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Три способных спасти от появления раковой опухоли продукта перечислили врачи
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы три продукта питания, которые способы предотвратить появление в человеческом организме злокачественного новообразования. Информацией по этой теме поделились специалисты в области медицины, говорится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

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В списке, опубликованном порталом riamo.ru, фигурируют:

1. какао;

2. брокколи;

3. чуфа (тигровый орех или земляной миндаль).

Перечисленные продукты богаты элементами, защищающими от онкологических заболеваний.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора обозначили признаки, которые свидетельствуют о раке печени. Среди данных симптомов диарея и общая слабость.

 

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