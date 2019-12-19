Три способных спасти от появления раковой опухоли продукта перечислили врачи

Названы три продукта питания, которые способы предотвратить появление в человеческом организме злокачественного новообразования. Информацией по этой теме поделились специалисты в области медицины, говорится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
В списке, опубликованном порталом riamo.ru, фигурируют:
1. какао;
2. брокколи;
3. чуфа (тигровый орех или земляной миндаль).
Перечисленные продукты богаты элементами, защищающими от онкологических заболеваний.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора обозначили признаки, которые свидетельствуют о раке печени. Среди данных симптомов диарея и общая слабость.