Пять способных убить человека комбинаций лекарств и продуктов раскрыли медики

Обозначены комбинации лекарственных препаратов и продуктов питания, которые могут привести к летальному исходу. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения, говорится в материале, размещенном в сети.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», нельзя сочетать:
1. жаропонижающие и малину;
2. препараты для снижения холестерина и грейпфруты;
3. антибиотики и молоко;
4. кроворазжижающие и шпинат;
5. тиреоидные гормоны и сою.
Ранее в среду сообщалось, что доктора назвали сигналы человеческого организма, при наличии которых следует незамедлительно вызывать скорую помощь.