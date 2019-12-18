Пять способных убить человека комбинаций лекарств и продуктов раскрыли медики

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18 декабря 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены комбинации лекарственных препаратов и продуктов питания, которые могут привести к летальному исходу. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения, говорится в материале, размещенном в сети.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», нельзя сочетать:

1. жаропонижающие и малину;

2. препараты для снижения холестерина и грейпфруты;

3. антибиотики и молоко;

4. кроворазжижающие и шпинат;

5. тиреоидные гормоны и сою.

Ранее в среду сообщалось, что доктора назвали сигналы человеческого организма, при наличии которых следует незамедлительно вызывать скорую помощь.