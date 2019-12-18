Похудение спасает от рака груди

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18 декабря 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Давно известно, что ожирение и онкология идут рука об руку. Однако исследователи из Американского онкологического общества и Гарвардской Школы общественного здравоохранения доказали, что можно снизить риск возникновения рака, если просто похудеть.

Ученые рассказали, что если женщинам в возрасте старше 50 лет удалось сбросить вес и не набрать его заново, то у них снижается риск развития рака молочной железы. При этом не нужно сбрасывать слишком много. Согласно исследованиям, если удалось похудеть на 2–4,5 килограмма, то риск онкологии снижается на 13%, 4,5–9 кг – на 16%, более 9 кг – на 26%.

«Наши результаты показали, что даже небольшая, но устойчивая потеря веса связана с более низким риском рака молочной железы для женщин старше 50 лет. Даже если вы набираете вес в постменопаузе, еще не поздно все исправить», - подчеркнули исследователи.