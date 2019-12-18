Восемь требующих немедленного вызова скорой помощи симптомов назвали доктора

Специалисты в области здравоохранения обозначили симптомы, при наличии которых необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.
В списке, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. впервые возникшая сильная давящая боль за грудиной;
2. аритмия;
3. резкий скачок артериального давления;
4. внезапное головокружение и сильная мигрень;
5. острая боль в животе;
6. кровь в мокроте;
7. кровь в моче;
8. распространяющаяся по телу сыпь, нарастающее удушье.
Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали шесть признаков рака печени.