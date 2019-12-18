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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Восемь требующих немедленного вызова скорой помощи симптомов назвали доктора

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Восемь требующих немедленного вызова скорой помощи симптомов назвали доктора
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили симптомы, при наличии которых необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.

Шесть сигналов человеческого организма о раке печени перечислили медспециалисты

Шесть сигналов человеческого организма о раке печени перечислили медспециалисты

В списке, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. впервые возникшая сильная давящая боль за грудиной;

2. аритмия;

3. резкий скачок артериального давления;

4. внезапное головокружение и сильная мигрень;

5. острая боль в животе;

6. кровь в мокроте;

7. кровь в моче;

8. распространяющаяся по телу сыпь, нарастающее удушье.

Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали шесть признаков рака печени.

 

ДЦ

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В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

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