Жизнь трудоголика - путь на больничную койку

//Здоровье 13+

18 декабря 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Центр неврологии доктора Виктора Александровича Шахновича известен нетривиальным подходом к диагностике и лечению пациентов. Каждого клиента сначала принимает сам руководитель центра, а потом уже профильные специалисты. И в постановке диагноза, и назначении лечения тоже принимает участие сам главный врач центра. Можно себе представить такое в обычной городской поликлинике, чтобы первичный приём пациента начинал главный врач? И это не единственное отличие Центра неврологии доктора Шахновича, о которых «Аргументы недели» поговорили с потомственным врачом.



- Виктор Александрович, можете назвать несколько причин, по которым пациент должен прийти в вашу частную клинику, а не в государственную, где его примут по полису, условно бесплатно?



- Пациент никому ничего не должен, но он имеет право выбора. Напомню: не место красит человека, а человек место. Множество врачей государственных клиник - высококлассные специалисты и прекрасно могут помочь пациенту. Все формы бесплатного государственного здравоохранения для нашей страны очень важны. Проблема не во врачах, а в стандартах ОМС. Существующие стандарты ОМС создали очень сложную проблему, нарушив исторический принцип медицины. Боткин говорил: «Нет болезней, есть больной, каждый больной индивидуален». А у нас в государственной медицине сейчас сложилась ситуация, когда врача в буквальном смысле отлучают от пациента. Судите сами: 7 минут на осмотр - это что такое? Это и руки пожать не успеешь. Уж какой там персонифицированный подход! К счастью, у себя в клинике я могу потратить на беседу с пациентом ровно столько времени, сколько требуется. Мы можем назначить обследование, которое пациент пройдёт у нас сразу, и в этот же день он вернётся ко мне на приём и получит необходимые рекомендации.



Вообще, мы предпочитаем всё делать сами - от первой консультации и дифференцировки диагноза до назначения терапии и контроля за результатом. А в неповоротливых государственных учреждениях на одну только постановку диагноза могут уйти недели и даже месяцы драгоценного времени.



Сейчас и государственные клиники открывают отделения платных услуг. Но пациент в них всё равно сирота. Маршрутизация уже почти везде электронная, больного бодро записывают к разным специалистам на диагностику, на процедуры, при этом часто у несчастного пациента нет своего доктора, который весь сложный диагностический пазл соберёт и выстроит алгоритм лечения. В камерной частной клинике индивидуальный подход обеспечить проще. В нашем центре точка сборки - всегда мой кабинет. Здесь по нескольку раз в день собирается врачебный консилиум, а текущая ситуация с каждым конкретным пациентом всегда под моим личным контролем.



- Современный век - это время нервов. Мы живём в цейтноте, жестоком ритме, не досыпая, недолюбливая и недопонимая друг друга. Как вы считаете, синдром доцента Соколова из Петербурга может стать массовым для жителей мегаполисов, которые сходят с ума от шума, нехватки пространства, суеты и недоверия к окружающим? Или это всё-таки индивидуальное психиатрическое явление?



- По поводу трагедии в Санкт-Петербурге и подобных историй, которые с лёгкой руки журналистов теперь называют синдромом доцента Соколова, скажу следующее. Ставить диагноз по телевизору - дело неблагодарное. Более того, я - не психиатр, а невролог. Однако моё личное мнение, что трудностями жизни в крупных городах объяснить случившееся преступление нельзя. Эта история носит сугубо субъективный характер, и я склонен рассматривать произошедшее в большей степени как результат безнаказанности и отсутствия моральных устоев у преступника.



Сам по себе вопрос перегрузок жизни в мегаполисе крайне важен. Чтобы поддерживать как физическое, так и психическое здоровье, горожанину приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем жителю сельской местности. Сумасшедший ритм жизни, привычное нарушение биоритмов, круглосуточная сотовая связь перегружают нашу нервную систему. И здесь надо чётко понимать, что возможности организма небезграничны - он не может, как компьютер, бесперебойно функционировать 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Каждый человек должен найти способ расслабления для себя. Не надо забывать, что кроме работы необходимы выходные и периодический отпуск. Наш главный управляющий и контролёр - нервная система. От того, как она работает, зависит наше здоровье в целом. Жизнь трудоголика - путь на больничную койку. Основное правило выживания в большом городе - нервную систему необходимо регулярно разгружать.



- Очень удивило предложение вашей клиники по лечению аритмии. Обычно это прерогатива кардиологов, аритмологов, каким образом неврологи могут справиться с этим недугом?



- Вы правы, лечением аритмии занимаются врачи-кардиологи и аритмологи, однако разделение врачей на специальности не отменяет главного правила организма, в котором, как в симфоническом оркестре, все системы должны работать слаженно и гармонично. Сердце и мозг едины: сердце - это мотор, отходящие от него сосуды - это трубы, а принимающий орган - головной мозг. Где та граница, которая чётко разделяет органы между собой? Думая о том, как не допустить развитие сердечно-сосудистой катастрофы, невролог обязательно должен понять, какой ритм сердца, нет ли сахарного диабета, как пациент переносит нагрузку и многое другое. Когда мы заканчиваем медицинский институт, в нашем дипломе изначально написано «врач». И только потом мы получаем узкую специальность «невролог», «кардиолог» и т.д. Наша клиника, которую я назвал своим именем, имеет важное отличие от других медицинских учреждений: во время приёма пациентов всегда присутствуют врачи разных специальностей, все решения мы принимаем коллегиально. Мы работаем как единый организм, если хотите. И это фундаментальный принцип врачебной династии Шахновичей, ведь я врач уже в четвёртом поколении. Мой дед был профессором-неврологом, врачебный стаж отца - авторитетного российского профессора-невролога, активно участвующего в работе нашего центра, - 67 лет. В центре также работает мой сын - врач-невролог.



Алгоритм взаимодействия врачей в нашей клинике такой: сначала всех наших пациентов принимаю я сам. Наши доктора присутствуют на приёме и получают задачу обследовать углублённо ту или иную систему организма пациента. Для принятия решения затем мы снова все вместе собираемся у меня в кабинете и проводим клинический разбор каждой индивидуальной ситуации. В сложных случаях выносим вопрос на расширенное обсуждение, приглашая к участию в консилиуме мэтров медицины. Если есть необходимость, консультируемся также и с коллегами из авторитетных зарубежных клиник. Такой комплексный подход позволяет оценить не только состояние нервной системы пациента, а всего организма в целом, и эффективно, в короткие сроки оказать необходимую медицинскую помощь. В своей работе мы часто проводим телеконсультации, в частности, с профессором Эвалдасом Чеснулисом, который, будучи ведущим нейрохирургом Европы, помогает нам в сложных случаях привлечь Европейское медицинское сообщество для обсуждения наших пациентов.



- По статистике, около половины россиян недосыпают. Это плохо сказывается и на здоровье, и на настроении. Можете дать нашим читателям совет или лайфхак, как управлять сном?



- Сон - важная физиологическая потребность организма. Дети спят дольше, подростки и взрослые меньше, но для любого человека как минимум семичасовой сон необходим. Есть такое понятие как охранительное торможение - когда человек спит, снижается потребность в расходе энергии организмом. В этот момент мы предоставляем столь необходимый нервной системе отдых. Дать универсальный лайфхак всем подряд, как хорошо засыпать и отлично высыпаться, увы, невозможно. Существует отдельная медицинская специальность - врач-сомнолог. Специалисты по проблемам сна, прежде всего, разбираются, что не так со сном, сложно ли человеку заснуть, поверхностный у него или глубокий сон, как пациент дышит во сне, а также со многим другим. Современная диагностика путём проведения нейросонографии с помощью записи ритмов мозга позволяет врачу выработать необходимую тактику восстановления сна. Но не надо забывать и о самых простых вещах, которые порой важнее врачебных рекомендаций. Небольшая прогулка перед сном, ложка мёда, которую можно размешать в воде комнатной температуры и принять этот успокаивающий нервную систему напиток перед тем, как лечь в постель, отвар травы пустырника на ночь в значительном проценте случаев помогают восстановить сон. Важно разобраться, нет ли храпа во время сна. Очень часто во время храпа появляется апноэ - задержки дыхания во сне. Эти короткие остановки дыхания во сне обкрадывают головной мозг, кислород к нему поступает в недостаточном количестве. Это грозное явление, на которое необходимо обращать внимание для предотвращения сосудистых катастроф.



- Может быть, глупый и наивный вопрос, вы лечите всё, что связано с нервами, но почему в таком случае ваша специальность называется неВролог, а не неРволог. Догадываюсь, что это может быть связано с латынью?



- Потому, что на латыни нервная клетка называется "нейрон".



- И последнее, многие врачи-неврологи, психотерапевты владеют гипнозом. Ученица Вольфа Мессинга даже как-то предлагала погрузить в гипнотический сон всю нашу дорогую редакцию. Скажите, насколько вреден или полезен может быть для человека гипноз?



- Всё яд и всё лекарство - в зависимости от дозы и от того, в чьих руках волшебный эликсир. В отношении гипноза - то же самое. Если вас без вашего на то согласия загипнотизировала цыганка у метро и вытащила из вашего кармана всю зарплату - это, безусловно, не полезно. А вот если сеанс лечебного гипноза проведён врачом по показаниям - это может стать подспорьем в восстановлении здоровья. Сеансы лечебного гипноза могут помочь человеку справиться с болевым синдромом, избавить его от зависимостей, тревожности, фобий, решить психологические проблемы.



Вас это, возможно, удивит, но в обычной жизни мы нередко входим в изменённые состояния сознания. Например, во время поездки в метро или на автобусе, когда взгляд устремлён не в телефон, а в окно. Состояния, похожие на транс, развиваются во время занятий циклическими видами спорта, например, бегом или плаванием. Надо сказать, что такой транс полезен для нервной системы. Это хорошее физиологическое расслабление.



Беседовал Вячеслав ПАН.