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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Жизнь трудоголика - путь на больничную койку

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Жизнь трудоголика - путь на больничную койку

Центр неврологии доктора Виктора Александровича Шахновича известен нетривиальным подходом к диагностике и лечению пациентов. Каждого клиента сначала принимает сам руководитель центра, а потом уже профильные специалисты. И в постановке диагноза, и назначении лечения тоже принимает участие сам главный врач центра. Можно себе представить такое в обычной городской поликлинике, чтобы первичный приём пациента начинал главный врач? И это не единственное отличие Центра неврологии доктора Шахновича, о которых «Аргументы недели» поговорили с потомственным врачом.

- Виктор Александрович, можете назвать несколько причин, по которым пациент должен прийти в вашу частную клинику, а не в государственную, где его примут по полису, условно бесплатно?

- Пациент никому ничего не должен, но он имеет право выбора. Напомню: не место красит человека, а человек место. Множество врачей государственных клиник - высококлассные специалисты и прекрасно могут помочь пациенту. Все формы бесплатного государственного здравоохранения для нашей страны очень важны. Проблема не во врачах, а в стандартах ОМС. Существующие стандарты ОМС создали очень сложную проблему, нарушив исторический принцип медицины. Боткин говорил: «Нет болезней, есть больной, каждый больной индивидуален». А у нас в государственной медицине сейчас сложилась ситуация, когда врача в буквальном смысле отлучают от пациента. Судите сами: 7 минут на осмотр - это что такое? Это и руки пожать не успеешь. Уж какой там персонифицированный подход! К счастью, у себя в клинике я могу потратить на беседу с пациентом ровно столько времени, сколько требуется. Мы можем назначить обследование, которое пациент пройдёт у нас сразу, и в этот же день он вернётся ко мне на приём и получит необходимые рекомендации.

Вообще, мы предпочитаем всё делать сами - от первой консультации и дифференцировки диагноза до назначения терапии и контроля за результатом. А в неповоротливых государственных учреждениях на одну только постановку диагноза могут уйти недели и даже месяцы драгоценного времени.

Сейчас и государственные клиники открывают отделения платных услуг. Но пациент в них всё равно сирота. Маршрутизация уже почти везде электронная, больного бодро записывают к разным специалистам на диагностику, на процедуры, при этом часто у несчастного пациента нет своего доктора, который весь сложный диагностический пазл соберёт и выстроит алгоритм лечения. В камерной частной клинике индивидуальный подход обеспечить проще.  В нашем центре точка сборки - всегда мой кабинет. Здесь по нескольку раз в день собирается врачебный консилиум, а текущая ситуация с каждым конкретным пациентом всегда под моим личным контролем.

- Современный век - это время нервов. Мы живём в цейтноте, жестоком ритме, не досыпая, недолюбливая и недопонимая друг друга. Как вы считаете, синдром доцента Соколова из Петербурга может стать массовым для жителей мегаполисов, которые сходят с ума от шума, нехватки пространства, суеты и недоверия к окружающим? Или это всё-таки индивидуальное психиатрическое явление?

- По поводу трагедии в Санкт-Петербурге и подобных историй, которые с лёгкой руки журналистов теперь называют синдромом доцента Соколова, скажу следующее. Ставить диагноз по телевизору - дело неблагодарное.  Более того, я - не психиатр, а невролог.  Однако моё личное мнение, что трудностями жизни в крупных городах объяснить случившееся преступление нельзя. Эта история носит сугубо субъективный характер, и я склонен рассматривать произошедшее в большей степени как результат безнаказанности и отсутствия моральных устоев у преступника.

Сам по себе вопрос перегрузок жизни в мегаполисе крайне важен. Чтобы поддерживать как физическое, так и психическое здоровье, горожанину приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем жителю сельской местности. Сумасшедший ритм жизни, привычное нарушение биоритмов, круглосуточная сотовая связь перегружают нашу нервную систему. И здесь надо чётко понимать, что возможности организма небезграничны - он не может, как компьютер, бесперебойно функционировать 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Каждый человек должен найти способ расслабления для себя. Не надо забывать, что кроме работы необходимы выходные и периодический отпуск. Наш главный управляющий и контролёр - нервная система. От того, как она работает, зависит наше здоровье в целом. Жизнь трудоголика - путь на больничную койку. Основное правило выживания в большом городе - нервную систему необходимо регулярно разгружать.

- Очень удивило предложение вашей клиники по лечению аритмии. Обычно это прерогатива кардиологов, аритмологов, каким образом неврологи могут справиться с этим недугом?

- Вы правы, лечением аритмии занимаются врачи-кардиологи и аритмологи, однако разделение врачей на специальности не отменяет главного правила организма, в котором, как в симфоническом оркестре, все системы должны работать слаженно и гармонично. Сердце и мозг едины: сердце - это мотор, отходящие от него сосуды - это трубы, а принимающий орган - головной мозг. Где та граница, которая чётко разделяет органы между собой? Думая о том, как не допустить развитие сердечно-сосудистой катастрофы, невролог обязательно должен понять, какой ритм сердца, нет ли сахарного диабета, как пациент переносит нагрузку и многое другое. Когда мы заканчиваем медицинский институт, в нашем дипломе изначально написано «врач». И только потом мы получаем узкую специальность «невролог», «кардиолог» и т.д. Наша клиника, которую я назвал своим именем, имеет важное отличие от других медицинских учреждений: во время приёма пациентов всегда присутствуют врачи разных специальностей, все решения мы принимаем коллегиально. Мы работаем как единый организм, если хотите. И это фундаментальный принцип врачебной династии Шахновичей, ведь я врач уже в четвёртом поколении. Мой дед был профессором-неврологом, врачебный стаж отца - авторитетного российского профессора-невролога, активно участвующего в работе нашего центра, - 67 лет. В центре также работает мой сын - врач-невролог.

Алгоритм взаимодействия врачей в нашей клинике такой: сначала всех наших пациентов принимаю я сам. Наши доктора присутствуют на приёме и получают задачу обследовать углублённо ту или иную систему организма пациента. Для принятия решения затем мы снова все вместе собираемся у меня в кабинете и проводим клинический разбор каждой индивидуальной ситуации. В сложных случаях выносим вопрос на расширенное обсуждение, приглашая к участию в консилиуме мэтров медицины. Если есть необходимость, консультируемся также и с коллегами из авторитетных зарубежных клиник. Такой комплексный подход позволяет оценить не только состояние нервной системы пациента, а всего организма в целом, и эффективно, в короткие сроки оказать необходимую медицинскую помощь. В своей работе мы часто проводим телеконсультации, в частности, с профессором Эвалдасом Чеснулисом, который, будучи ведущим нейрохирургом Европы, помогает нам в сложных случаях привлечь Европейское медицинское сообщество для обсуждения наших пациентов.

- По статистике, около половины россиян недосыпают. Это плохо сказывается и на здоровье, и на настроении. Можете дать нашим читателям совет или лайфхак, как управлять сном?

- Сон - важная физиологическая потребность организма. Дети спят дольше, подростки и взрослые меньше, но для любого человека как минимум семичасовой сон необходим. Есть такое понятие как охранительное торможение - когда человек спит, снижается потребность в расходе энергии организмом. В этот момент мы предоставляем столь необходимый нервной системе отдых. Дать универсальный лайфхак всем подряд, как хорошо засыпать и отлично высыпаться, увы, невозможно. Существует отдельная медицинская специальность - врач-сомнолог. Специалисты по проблемам сна, прежде всего, разбираются, что не так со сном, сложно ли человеку заснуть, поверхностный у него или глубокий сон, как пациент дышит во сне, а также со многим другим. Современная диагностика путём проведения нейросонографии с помощью записи ритмов мозга позволяет врачу выработать необходимую тактику восстановления сна. Но не надо забывать и о самых простых вещах, которые порой важнее врачебных рекомендаций. Небольшая прогулка перед сном, ложка мёда, которую можно размешать в воде комнатной температуры и принять этот успокаивающий нервную систему напиток перед тем, как лечь в постель, отвар травы пустырника на ночь в значительном проценте случаев помогают восстановить сон. Важно разобраться, нет ли храпа во время сна. Очень часто во время храпа появляется апноэ - задержки дыхания во сне. Эти короткие остановки дыхания во сне обкрадывают головной мозг, кислород к нему поступает в недостаточном количестве. Это грозное явление, на которое необходимо обращать внимание для предотвращения сосудистых катастроф.

- Может быть, глупый и наивный вопрос, вы лечите всё, что связано с нервами, но почему в таком случае ваша специальность называется неВролог, а не неРволог. Догадываюсь, что это может быть связано с латынью?

- Потому, что на латыни нервная клетка называется "нейрон".

- И последнее, многие врачи-неврологи, психотерапевты владеют гипнозом. Ученица Вольфа Мессинга даже как-то предлагала погрузить в гипнотический сон всю нашу дорогую редакцию. Скажите, насколько вреден или полезен может быть для человека гипноз?

- Всё яд и всё лекарство - в зависимости от дозы и от того, в чьих руках волшебный эликсир. В отношении гипноза - то же самое. Если вас без вашего на то согласия загипнотизировала цыганка у метро и вытащила из вашего кармана всю зарплату - это, безусловно, не полезно. А вот если сеанс лечебного гипноза проведён врачом по показаниям - это может стать подспорьем в восстановлении здоровья. Сеансы лечебного гипноза могут помочь человеку справиться с болевым синдромом, избавить его от зависимостей, тревожности, фобий, решить психологические проблемы.

Вас это, возможно, удивит, но в обычной жизни мы нередко входим в изменённые состояния сознания. Например, во время поездки в метро или на автобусе, когда взгляд устремлён не в телефон, а в окно.  Состояния, похожие на транс, развиваются во время занятий циклическими видами спорта, например, бегом или плаванием. Надо сказать, что такой транс полезен для нервной системы. Это хорошее физиологическое расслабление.

Беседовал Вячеслав ПАН.

ПВ

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