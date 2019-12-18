Простой способ не умереть от инфаркта и инсульта посоветовали кардиологи из США

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18 декабря 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, imagefruit / globallookpress.com

Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, назвали простой способ предотвращения инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в значительном количестве случаев приводят к смерти. Данной теме посвящен материал, появившийся в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет European Heart Journal, специалисты определили, что положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека оказывает полноценный ночной отдых. Благотворный эффект сна продолжительностью от семи до восьми часов зафиксирован даже в случаях, когда имеется генетическая предрасположенность к инфарктам и инсультам, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали шесть признаков рака печени.