Простой способ не умереть от инфаркта и инсульта посоветовали кардиологи из США

Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, назвали простой способ предотвращения инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в значительном количестве случаев приводят к смерти. Данной теме посвящен материал, появившийся в зарубежном сегменте интернета.
Как пишет European Heart Journal, специалисты определили, что положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека оказывает полноценный ночной отдых. Благотворный эффект сна продолжительностью от семи до восьми часов зафиксирован даже в случаях, когда имеется генетическая предрасположенность к инфарктам и инсультам, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали шесть признаков рака печени.