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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть сигналов человеческого организма о раке печени перечислили медспециалисты

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Шесть сигналов человеческого организма о раке печени перечислили медспециалисты
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены сигналы организма человека, которые указывают на рак печени. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.

Четырех главных врагов сосудов человека назвал профессор немецкого университета

Четырех главных врагов сосудов человека назвал профессор немецкого университета

В списке симптомов смертельно опасной болезни, опубликованном интернет-ресурсом MedikForum.ru, присутствуют:

1. постоянные спазмы в верхней части живота;

2. пожелтение глаз и кожных покровов;

3. диарея;

4. черные, смолистые каловые массы;

5. похудение, которое не сопровождается уменьшением объема талии;

6. общая слабость.

Ранее сегодня сообщалось, что Мартин Галле, профессор одного из университетов Мюнхена, назвал главных врагов сосудов человека.

 

ДЦ

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