Шесть сигналов человеческого организма о раке печени перечислили медспециалисты

Обозначены сигналы организма человека, которые указывают на рак печени. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.
В списке симптомов смертельно опасной болезни, опубликованном интернет-ресурсом MedikForum.ru, присутствуют:
1. постоянные спазмы в верхней части живота;
2. пожелтение глаз и кожных покровов;
3. диарея;
4. черные, смолистые каловые массы;
5. похудение, которое не сопровождается уменьшением объема талии;
6. общая слабость.
Ранее сегодня сообщалось, что Мартин Галле, профессор одного из университетов Мюнхена, назвал главных врагов сосудов человека.