Четырех главных врагов сосудов человека назвал профессор немецкого университета

//Здоровье 13+

18 декабря 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Мартин Галле, профессор одного из университетов Мюнхена, назвал четырех главных врагов сосудов человека. Соответствующая информация содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

В списке, приведенном изданием Focus, фигурируют:

1. курение;

2. высокое артериальное давление;

3. повышенный уровень холестерина;

4. чрезмерная концентрация сахара в крови.

Специалист рекомендовал людям, которые хотят сохранить свои сосуды здоровыми, не отказываться от физических нагрузок и чаще есть блюда из разноцветных овощей, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что онкологи раскрыли неочевидный признак рака легких.