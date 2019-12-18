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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четырех главных врагов сосудов человека назвал профессор немецкого университета

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Четырех главных врагов сосудов человека назвал профессор немецкого университета
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Мартин Галле, профессор одного из университетов Мюнхена, назвал четырех главных врагов сосудов человека. Соответствующая информация содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

Неочевидный признак появления раковой опухоли в легких раскрыли врачи-онкологи

Неочевидный признак появления раковой опухоли в легких раскрыли врачи-онкологи

В списке, приведенном изданием Focus, фигурируют:

1. курение;

2. высокое артериальное давление;

3. повышенный уровень холестерина;

4. чрезмерная концентрация сахара в крови.

Специалист рекомендовал людям, которые хотят сохранить свои сосуды здоровыми, не отказываться от физических нагрузок и чаще есть блюда из разноцветных овощей, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что онкологи раскрыли неочевидный признак рака легких.

 

ДЦ

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