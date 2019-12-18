Четырех главных врагов сосудов человека назвал профессор немецкого университета

Мартин Галле, профессор одного из университетов Мюнхена, назвал четырех главных врагов сосудов человека. Соответствующая информация содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.
В списке, приведенном изданием Focus, фигурируют:
1. курение;
2. высокое артериальное давление;
3. повышенный уровень холестерина;
4. чрезмерная концентрация сахара в крови.
Специалист рекомендовал людям, которые хотят сохранить свои сосуды здоровыми, не отказываться от физических нагрузок и чаще есть блюда из разноцветных овощей, говорится в процитированной публикации.
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