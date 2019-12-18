Перец чили помогает предотвратить сердечные заболевания

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18 декабря 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Фотобанк АН

Оказывается, что регулярное употребление перца чили способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили итальянские ученые.

Специалисты Средиземноморского института неврологии Neuromed провели эксперимент. За состоянием примерно 23-х тысяч людей следили в течение восьми лет.

Результаты оказались поразительными. Люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа и сопутствующих заболеваний. Помимо этого, продукт сократил на 50 процентов смертность от болезней сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто отказался от его употребления.

Еще в помощи в борьбе с профилактикой болезней сердца поможет голубика. Отберите 1 столовую ложку одних побегов ягоды и прокипятите ровно 10 минут, используя всего один стакан простой воды. Сразу после процеживания начинайте приём 3 раза в день, по одной столовой ложке.