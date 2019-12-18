Ученые рекомендуют женщинам худеть для профилактики онкологических заболеваний

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18 декабря 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

похудение, pixabay.com

Эксперты Американского онкологического общества недавно провели масштабное исследование и посоветовали женщинам сбрасывать лишний вес с целью снижения риска заболевания раком молочной железы.

Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте от 50 лет и старше. Оказалось, что у тех дам, которые потеряли 2 – 4,5 килограмма в течение десяти лет наблюдений, риск развития онкологии был на 13 процентов меньше. Снижение веса на 4,5 – 9 килограмма приводило к уменьшению риска на 16 процентов а потеря более 9 кг – на 26 процентов.

Эксперты, однако, рекомендуют женщинам не увлекаться похудением и помнить, что все хорошо в меру.