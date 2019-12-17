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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые: синяя подсветка на гаджете не оказывает негативного влияния на сон

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ученые: синяя подсветка на гаджете не оказывает негативного влияния на сон
светящийся экран смартфона, pixabay.com

Ученые из Манчестерского университета провели исследование и узнали, что смартфоны, излучающие синий свет во время работы в темное время суток, не оказывают негативного влияния на качество сна.

По мнению экспертов, теплые тона, в частности желтый, который чаще предусмотрен в смартфонах и планшетах для ночного режима, способствуют бодрствованию, а синий цвет – успокаивает человека.

Руководитель исследования Тим Браун призвал активных пользователей гаджетов разобраться в настройках своего устройства и вручную включать синюю или голубую подсветку экрана с наступлением темноты.

Специалисты, однако, рекомендуют с целью минимизации вреда здоровью как можно меньше времени проводить у экранов телефонов и компьютеров.

ЕТ

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