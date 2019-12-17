Ученые: синяя подсветка на гаджете не оказывает негативного влияния на сон

Ученые из Манчестерского университета провели исследование и узнали, что смартфоны, излучающие синий свет во время работы в темное время суток, не оказывают негативного влияния на качество сна.

По мнению экспертов, теплые тона, в частности желтый, который чаще предусмотрен в смартфонах и планшетах для ночного режима, способствуют бодрствованию, а синий цвет – успокаивает человека.

Руководитель исследования Тим Браун призвал активных пользователей гаджетов разобраться в настройках своего устройства и вручную включать синюю или голубую подсветку экрана с наступлением темноты.

Специалисты, однако, рекомендуют с целью минимизации вреда здоровью как можно меньше времени проводить у экранов телефонов и компьютеров.