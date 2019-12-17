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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть сигналов организма о появлении рака позвоночника перечислили онкологи

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть сигналов организма о появлении рака позвоночника перечислили онкологи
Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Обозначены признаки, которые указывают на появление раковой опухоли позвоночника. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад онкологи.

Четыре «недооцененных» фактора рака мочевого пузыря перечислил немецкий уролог

Четыре «недооцененных» фактора рака мочевого пузыря перечислил немецкий уролог

В списке симптомов болезни, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. болезненность в области позвоночника;

2. потеря чувствительности и мышечная слабость;

3. общая слабость;

4. снижение чувствительности к холодному и горячему;

5. иррадиация боли в разные части тела;

6. нарушения осанки и походки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Герсон Людеке, уролог из Германии, перечислил «недооцененные» факторы, которые влияют на развитие рака мочевого пузыря.

 

ДЦ

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