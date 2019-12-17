Шесть сигналов организма о появлении рака позвоночника перечислили онкологи

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17 декабря 2019, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Обозначены признаки, которые указывают на появление раковой опухоли позвоночника. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад онкологи.

В списке симптомов болезни, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. болезненность в области позвоночника;

2. потеря чувствительности и мышечная слабость;

3. общая слабость;

4. снижение чувствительности к холодному и горячему;

5. иррадиация боли в разные части тела;

6. нарушения осанки и походки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Герсон Людеке, уролог из Германии, перечислил «недооцененные» факторы, которые влияют на развитие рака мочевого пузыря.