Шесть сигналов организма о появлении рака позвоночника перечислили онкологи

Обозначены признаки, которые указывают на появление раковой опухоли позвоночника. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад онкологи.
В списке симптомов болезни, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. болезненность в области позвоночника;
2. потеря чувствительности и мышечная слабость;
3. общая слабость;
4. снижение чувствительности к холодному и горячему;
5. иррадиация боли в разные части тела;
6. нарушения осанки и походки.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Герсон Людеке, уролог из Германии, перечислил «недооцененные» факторы, которые влияют на развитие рака мочевого пузыря.