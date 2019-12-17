Астраханским пациентам раздали телефонные номера главврачей

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17 декабря 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Астрахани получили уникальную возможность связываться с руководителями медицинских учреждений в любое время суток для решения возникших проблем. Пациенты могут обратиться с жалобами по поводу некачественного обслуживания и отказа в помощи.



Раньше граждане попадали на приём к руководителю только по записи. Теперь номера главврачей стали известны всем благодаря тому, что их распространили в сети интернет и СМИ.



Медикам теперь остаётся только посочувствовать, так как их телефоны накалены до предела. Жителям стал доступен даже телефон министра здравоохранения региона.



В ведомстве пытаются таким образом навести порядок на местах в первичном звене здравоохранения. Ранее люди вынуждены были звонить сразу в федеральные контролирующие организации и в приёмную президента. При этом причинами для звонка могли стать грубое слово медсестры или несвоевременная подача одеяла.



Всего опубликовано 43 номера руководителей медицинских учреждений. Пациенты используют их по назначению. Звонки раздаются круглые сутки. Иногда просят консультаций. В ночное время поступает до 5 звонков.



Многие врачи отмечают, что новость о доступности телефонов руководителей больниц, обрадовала и одновременно обескуражила горожан. В столице, к примеру, данная практика введена уже несколько лет назад. Это позволяет оперативно решать возникающие проблемы.



