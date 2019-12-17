Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Астраханским пациентам раздали телефонные номера главврачей

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Астраханским пациентам раздали телефонные номера главврачей

Жители Астрахани получили уникальную возможность связываться с руководителями медицинских учреждений в любое время суток для решения возникших проблем. Пациенты могут обратиться с жалобами по поводу некачественного обслуживания и отказа в помощи.

Раньше граждане попадали на приём к руководителю только по записи. Теперь номера главврачей стали известны всем благодаря тому, что их распространили в сети интернет и СМИ.

Медикам теперь остаётся только посочувствовать, так как их телефоны накалены до предела. Жителям стал доступен даже телефон министра здравоохранения региона.

В ведомстве пытаются таким образом навести порядок на местах в первичном звене здравоохранения. Ранее люди вынуждены были звонить сразу в федеральные контролирующие организации и в приёмную президента. При этом причинами для звонка могли стать грубое слово медсестры или несвоевременная подача одеяла.

Всего опубликовано 43 номера руководителей медицинских учреждений. Пациенты используют их по назначению. Звонки раздаются круглые сутки. Иногда просят консультаций. В ночное время поступает до 5 звонков.

Многие врачи отмечают, что новость о доступности телефонов руководителей больниц, обрадовала и одновременно обескуражила горожан. В столице, к примеру, данная практика введена уже несколько лет назад. Это позволяет оперативно решать возникающие проблемы.

ПВ

//картина дня

В мире

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области мужчину, многодетного отца, в доме которого в деревне Химози Гатчинского района обнаружен арсенал оружия, подозревают в изнасиловании…

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Ее хотят отстранить от работы…

//новости ан