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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

К чему приводит дефицит тестостерона?

, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

К чему приводит дефицит тестостерона?
Фото: pixabay.com

Уролог, андролог и член правления Немецкого общества мужчин и здоровья доктор Тобиас Ягер рассказал, как нехватка гормона тестостерона у мужчин может сказаться на общем самочувствии.

По словам специалиста, выработка тестостерона у мужчин снижается после 40 лет. «Если человек раньше был здоров, он этого не заметит. Но, если уровень тестостерона раньше не был очень высоким или он очень быстро падал, может быть заметный дефицит - иногда даже у более молодых мужчин», - отметил он.

По словам Ягера, нехватка тестостерона приводит к быстрому набору веса, развитию диабетического метаболизма, остеопороза, быстрой утомляемости, ухудшению качества сна и многим другим неприятным последствиям. Врач отметил, что лечение – это не обязательно гормональная терапия. Проблему и способы борьбы с ней должен определить лечащий врач.

АБ

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