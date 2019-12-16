Врач предупредил, почему нельзя лечить боль в горле самостоятельно

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16 декабря 2019, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Больное горло не всегда считается причиной пойти к врачу. Некоторые предпочитают в подобных случаях лечиться самостоятельно. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, к каким проблемам могут привести ошибки при таком самолечении.

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Специалист отметил, что чрезмерная увлеченность ингаляциями может стать причиной отека горла. Также он отметил, что ингаляции нельзя использовать, если температура выше 37,5. Кроме того, такие привычные средства, как полоскания солью, содой и йодом могут обернуться плачевно и только усилить боль.

Во время болезни следует выбирать мягкую теплую пищу и отказаться от таких приправ, как имбирь и чеснок, посоветовал Зайцев.