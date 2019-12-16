Девять способов снизить артериальное давление без таблеток посоветовали доктора

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление, не прибегая к лекарственным препаратам. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал MedikForum.ru, людям, страдающим от гипертонии, необходимо:
1. ходить пешком хотя бы полчаса в день;
2. уменьшить употребление соли;
3. пить меньше спиртного;
4. есть больше овощей, фруктов, орехов и фасоли – они богаты калием;
5. ограничить употребление кофе;
6. есть темный шоколад;
7. держать под контролем свой вес;
8. сократить количество добавляемого в пищу сахара;
9. глубоко дышать.
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