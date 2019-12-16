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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Девять способов снизить артериальное давление без таблеток посоветовали доктора

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Девять способов снизить артериальное давление без таблеток посоветовали доктора
Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление, не прибегая к лекарственным препаратам. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Три ранних сигнала организма о раковой опухоли в желудке раскрыли специалисты

Три ранних сигнала организма о раковой опухоли в желудке раскрыли специалисты

Как пишет портал MedikForum.ru, людям, страдающим от гипертонии, необходимо:

1. ходить пешком хотя бы полчаса в день;

2. уменьшить употребление соли;

3. пить меньше спиртного;

4. есть больше овощей, фруктов, орехов и фасоли – они богаты калием;

5. ограничить употребление кофе;

6. есть темный шоколад;

7. держать под контролем свой вес;

8. сократить количество добавляемого в пищу сахара;

9. глубоко дышать.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи назвали три ранних симптома рака желудка.

 

ДЦ

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Общество

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