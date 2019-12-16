Девять способов снизить артериальное давление без таблеток посоветовали доктора

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16 декабря 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление, не прибегая к лекарственным препаратам. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал MedikForum.ru, людям, страдающим от гипертонии, необходимо:

1. ходить пешком хотя бы полчаса в день;

2. уменьшить употребление соли;

3. пить меньше спиртного;

4. есть больше овощей, фруктов, орехов и фасоли – они богаты калием;

5. ограничить употребление кофе;

6. есть темный шоколад;

7. держать под контролем свой вес;

8. сократить количество добавляемого в пищу сахара;

9. глубоко дышать.

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