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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Кардиолог рассказал, как он заботится о своем сердце

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus

Кардиолог рассказал, как он заботится о своем сердце
фото: pixabay.com

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл дал рекомендации по защите сердца от негативных воздействий и риска возникновения заболеваний. При этом медик отметил, что сам делает тоже самое.

Торстен Дилл советует  уделить внимание режиму питания и физическим упражнениям. По его словам, действенным способом являются тренировки на выносливость. Кардиолог советует больше ходить, например по лестнице, но с определенной регулярностью.

"Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. Регулярность важна для сердца", - пояснил врач.

В плане питания Дилл рекомендует добавить в рацион рыбу и овощи, чтобы не набирать лишний вес. Также стоит избегать стрессовых ситуаций, меньше курить и выпивать алкоголь. Контролировать артериальное давление и уровень холестерина.

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