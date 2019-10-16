Четыре способа заподозрить у себя рак назвали эксперты в области здравоохранения

Эксперты в сфере медицины рассказали, как человек может заподозрить у себя онкологическое заболевание. Этой теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в блогосфере.
В материале, выложенном на канале «Лайфхакер» в «Яндекс. Дзен», перечислены следующие способы:
1. внимательный осмотр своего тела – по данным врачей, чаще всего новообразования возникают на коже;
2. проверка веса - похудение без изменений в питании и увеличения физической активности может быть симптомом рака;
3. прохождение генетического исследования;
4. маммография – для женщин.
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