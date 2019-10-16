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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре способа заподозрить у себя рак назвали эксперты в области здравоохранения

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре способа заподозрить у себя рак назвали эксперты в области здравоохранения
Врач осматривает пациента, uwe umstätter / globallookpress.com

Эксперты в сфере медицины рассказали, как человек может заподозрить у себя онкологическое заболевание. Этой теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в блогосфере.

Два малоизвестных признака проблем с сердцем раскрыли медицинские специалисты

Два малоизвестных признака проблем с сердцем раскрыли медицинские специалисты

В материале, выложенном на канале «Лайфхакер» в «Яндекс. Дзен», перечислены следующие способы:

1. внимательный осмотр своего тела – по данным врачей, чаще всего новообразования возникают на коже;

2. проверка веса - похудение без изменений в питании и увеличения физической активности может быть симптомом рака;

3. прохождение генетического исследования;

4. маммография – для женщин.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты назвали два малоизвестных признака проблем с сердцем.

 

ДЦ

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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

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