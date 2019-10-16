Два малоизвестных признака проблем с сердцем раскрыли медицинские специалисты

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16 октября 2019, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины обозначили два малоизвестных признака проблем с сердцем. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российской блогосфере.

Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», пройти обследование у врача следует, если наблюдается непонятная боль в челюсти или горле. Обычно люди объясняют данный симптом влиянием погоды.

Еще одним тревожным сигналом организма является кашель с розовой слизью. Когда сердце не справляется со своей работой по прокачке крови, часть ее попадает в легкие, объясняется в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что знатоки народной медицины назвали быстрый способ снижения давления без таблеток.