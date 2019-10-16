Быстрый способ снижения давления без таблеток назвали знатоки народной медицины

//Здоровье 13+

16 октября 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Назван быстрый способ снизить артериальное давление в домашних условиях без лекарств. Информацией по данному вопросу поделились знатоки народной медицины, говорится в посте, появившемся в блогосфере.

Как пишет один из каналов «Яндекс. Дзен», если необходимо срочно нормализовать давление, следует смочить кусок ткани яблочным или столовым уксусом и приложить его к пяткам. Когда цифры на тонометре начнут двигаться вниз, ткань нужно убрать.

Данную методику нельзя брать на вооружение без предварительной консультации с доктором.

Ранее в среду сообщалось, что немецкие кардиологи обозначили три признака приближающегося инфаркта.