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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Быстрый способ снижения давления без таблеток назвали знатоки народной медицины

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Быстрый способ снижения давления без таблеток назвали знатоки народной медицины
Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Назван быстрый способ снизить артериальное давление в домашних условиях без лекарств. Информацией по данному вопросу поделились знатоки народной медицины, говорится в посте, появившемся в блогосфере.

Три симптома надвигающегося инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из Германии

Три симптома надвигающегося инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из Германии

Как пишет один из каналов «Яндекс. Дзен», если необходимо срочно нормализовать давление, следует смочить кусок ткани яблочным или столовым уксусом и приложить его к пяткам. Когда цифры на тонометре начнут двигаться вниз, ткань нужно убрать.

Данную методику нельзя брать на вооружение без предварительной консультации с доктором.

Ранее в среду сообщалось, что немецкие кардиологи обозначили три признака приближающегося инфаркта.

 

ДЦ

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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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