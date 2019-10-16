Три симптома надвигающегося инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из Германии

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16 октября 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Работающие в Германии специалисты в сфере кардиологии рассказали, какие сигналы организма указывают на приближающийся инфаркт миокарда. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах отечественных интернет-СМИ.

В списке, опубликованном изданием «Правда.Ру», фигурируют:

1. болевые ощущения в икрах при ходьбе;

2. боль в пальцах ног в лежачем положении, исчезающая после вставания;

3. возникновение одышки при преодолении небольшого расстояния в ходе подъема по лестнице.

При наличии перечисленных симптомов следует обратиться к врачу.

Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о раке.