Три симптома надвигающегося инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из Германии

Работающие в Германии специалисты в сфере кардиологии рассказали, какие сигналы организма указывают на приближающийся инфаркт миокарда. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах отечественных интернет-СМИ.
В списке, опубликованном изданием «Правда.Ру», фигурируют:
1. болевые ощущения в икрах при ходьбе;
2. боль в пальцах ног в лежачем положении, исчезающая после вставания;
3. возникновение одышки при преодолении небольшого расстояния в ходе подъема по лестнице.
При наличии перечисленных симптомов следует обратиться к врачу.
Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о раке.