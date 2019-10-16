Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три симптома надвигающегося инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из Германии

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Три симптома надвигающегося инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из Германии
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Работающие в Германии специалисты в сфере кардиологии рассказали, какие сигналы организма указывают на приближающийся инфаркт миокарда. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Девять предупреждающих о возможности онкологии признаков перечислили медики

Девять предупреждающих о возможности онкологии признаков перечислили медики

В списке, опубликованном изданием «Правда.Ру», фигурируют:

1. болевые ощущения в икрах при ходьбе;

2. боль в пальцах ног в лежачем положении, исчезающая после вставания;

3. возникновение одышки при преодолении небольшого расстояния в ходе подъема по лестнице.

При наличии перечисленных симптомов следует обратиться к врачу.

Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о раке.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…