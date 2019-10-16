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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Девять предупреждающих о возможности онкологии признаков перечислили медики

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Девять предупреждающих о возможности онкологии признаков перечислили медики
Медицинские работники, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о наличии злокачественного новообразования в организме человека. Данной теме посвящен материал, опубликованный в сети.

Семь предупреждающих о риске рака печени симптомов обозначили доктора

Семь предупреждающих о риске рака печени симптомов обозначили доктора

Портал runews24.ru предупреждает, что пройти обследование необходимо, если присутствуют:

1. тремор;

2. нарушения в работе кишечника;

3. кровь в каловых массах;

4. красное пятно на груди;

5. увеличение лимфоузлов;

6. затруднения при глотании;

7. болевые ощущения в спине при здоровом позвоночнике;

8. необъяснимый зуд;

9. резкое изменение пищевых предпочтений.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора назвали симптомы, предупреждающие о риске рака печени.

 

ДЦ

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