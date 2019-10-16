Девять предупреждающих о возможности онкологии признаков перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о наличии злокачественного новообразования в организме человека. Данной теме посвящен материал, опубликованный в сети.
Портал runews24.ru предупреждает, что пройти обследование необходимо, если присутствуют:
1. тремор;
2. нарушения в работе кишечника;
3. кровь в каловых массах;
4. красное пятно на груди;
5. увеличение лимфоузлов;
6. затруднения при глотании;
7. болевые ощущения в спине при здоровом позвоночнике;
8. необъяснимый зуд;
9. резкое изменение пищевых предпочтений.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора назвали симптомы, предупреждающие о риске рака печени.