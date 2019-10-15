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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь предупреждающих о риске рака печени симптомов обозначили доктора

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Семь предупреждающих о риске рака печени симптомов обозначили доктора
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы симптомы, которые предупреждают о риске рака печени. Данной информацией поделились медицинские специалисты, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Три сигнала организма о скором инсульте головного мозга перечислили медики

Три сигнала организма о скором инсульте головного мозга перечислили медики

Канал «Здоровая жизнь» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о смертельно опасной болезни могут свидетельствовать:

1. хроническая усталость;

2. болевые ощущения в правом подреберье;

3. потеря аппетита и похудение;

4. повышенная температура тела;

5. пожелтение кожи и белков глаз;

6. изменение цвета мочи и кала;

7. носовые кровотечения.

Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили три признака предынсультного состояния.

 

ДЦ

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