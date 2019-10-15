Семь предупреждающих о риске рака печени симптомов обозначили доктора

Названы симптомы, которые предупреждают о риске рака печени. Данной информацией поделились медицинские специалисты, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Канал «Здоровая жизнь» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о смертельно опасной болезни могут свидетельствовать:
1. хроническая усталость;
2. болевые ощущения в правом подреберье;
3. потеря аппетита и похудение;
4. повышенная температура тела;
5. пожелтение кожи и белков глаз;
6. изменение цвета мочи и кала;
7. носовые кровотечения.
Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили три признака предынсультного состояния.