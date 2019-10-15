Семь предупреждающих о риске рака печени симптомов обозначили доктора

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15 октября 2019, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы симптомы, которые предупреждают о риске рака печени. Данной информацией поделились медицинские специалисты, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Канал «Здоровая жизнь» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о смертельно опасной болезни могут свидетельствовать:

1. хроническая усталость;

2. болевые ощущения в правом подреберье;

3. потеря аппетита и похудение;

4. повышенная температура тела;

5. пожелтение кожи и белков глаз;

6. изменение цвета мочи и кала;

7. носовые кровотечения.

Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили три признака предынсультного состояния.