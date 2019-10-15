Три сигнала организма о скором инсульте головного мозга перечислили медики

Названы симптомы, свидетельствующие о предынсультном состоянии. Соответствующую информацию озвучили специалисты в сфере медицины, говорится в материале, который появился некоторое время назад в сети.
Ресурс sosud-ok.ru пишет, что на скорый инсульт головного мозга указывают следующие сигналы организма:
1. односторонний или двусторонний лицевой паралич;
2. мышечная слабость, обычно человек в таком состоянии не может даже удерживать верхние конечности в поднятом положении;
3. нарушения речи.
Ранее во вторник сообщалось, что эксперты рассказали о правилах снижения артериального давления без лекарственных препаратов.