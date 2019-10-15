Три сигнала организма о скором инсульте головного мозга перечислили медики

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15 октября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы симптомы, свидетельствующие о предынсультном состоянии. Соответствующую информацию озвучили специалисты в сфере медицины, говорится в материале, который появился некоторое время назад в сети.

Ресурс sosud-ok.ru пишет, что на скорый инсульт головного мозга указывают следующие сигналы организма:

1. односторонний или двусторонний лицевой паралич;

2. мышечная слабость, обычно человек в таком состоянии не может даже удерживать верхние конечности в поднятом положении;

3. нарушения речи.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперты рассказали о правилах снижения артериального давления без лекарственных препаратов.