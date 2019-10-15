Первые симптомы появления в организме злокачественной опухоли назвали врачи

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15 октября 2019, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты назвали ранние сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в посте, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен» пишет, что записаться на прием к доктору необходимо, если зафиксированы:

1. изменения в работе пищеварительной системы;

2. возникновение проблем, связанных с мочеиспусканием;

3. кашель и хрипота без простуды;

4. ощущение присутствия инородного тела в горле;

5. кровотечения;

6. необъяснимое похудение;

7. болевой синдром.



Ранее сегодня сообщалось, что эксперты рассказали о необычных признаках проблем с сердечно-сосудистой системой.