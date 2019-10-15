Первые симптомы появления в организме злокачественной опухоли назвали врачи

Медицинские специалисты назвали ранние сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в посте, появившемся некоторое время назад в блогосфере.
Канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен» пишет, что записаться на прием к доктору необходимо, если зафиксированы:
1. изменения в работе пищеварительной системы;
2. возникновение проблем, связанных с мочеиспусканием;
3. кашель и хрипота без простуды;
4. ощущение присутствия инородного тела в горле;
5. кровотечения;
6. необъяснимое похудение;
7. болевой синдром.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты рассказали о необычных признаках проблем с сердечно-сосудистой системой.