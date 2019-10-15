Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Первые симптомы появления в организме злокачественной опухоли назвали врачи

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Первые симптомы появления в организме злокачественной опухоли назвали врачи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты назвали ранние сигналы человеческого организма о появлении злокачественного новообразования. Соответствующая информация содержится в посте, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Шесть необычных признаков проблем с сердцем и сосудами раскрыли специалисты

Шесть необычных признаков проблем с сердцем и сосудами раскрыли специалисты

Канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен» пишет, что записаться на прием к доктору необходимо, если зафиксированы:

1. изменения в работе пищеварительной системы;

2. возникновение проблем, связанных с мочеиспусканием;

3. кашель и хрипота без простуды;

4. ощущение присутствия инородного тела в горле;

5. кровотечения;

6. необъяснимое похудение;

7. болевой синдром.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты рассказали о необычных признаках проблем с сердечно-сосудистой системой.

 

ДЦ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…