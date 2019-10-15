Шесть необычных признаков проблем с сердцем и сосудами раскрыли специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили необычные симптомы, которые указывают на наличие проблем с сердцем и сосудами. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в сети.
В списке, опубликованном порталом medikforum.ru, фигурируют следующие признаки:
1. отеки в лодыжках;
2. регулярные сильные головные боли;
3. боль в желудке;
4. регулярное головокружение;
5. резкое снижение артериального давления;
6. давление в верхней части тела.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали сигналы организма о развитии рака глаза. В число данных симптомов, в частности, попало изменение цвета белка.