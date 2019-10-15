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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть необычных признаков проблем с сердцем и сосудами раскрыли специалисты

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть необычных признаков проблем с сердцем и сосудами раскрыли специалисты
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили необычные симптомы, которые указывают на наличие проблем с сердцем и сосудами. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в сети.

Пять главных симптомов развития рака глаза перечислили исследователи

Пять главных симптомов развития рака глаза перечислили исследователи

В списке, опубликованном порталом medikforum.ru, фигурируют следующие признаки:

1. отеки в лодыжках;

2. регулярные сильные головные боли;

3. боль в желудке;

4. регулярное головокружение;

5. резкое снижение артериального давления;

6. давление в верхней части тела.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали сигналы организма о развитии рака глаза. В число данных симптомов, в частности, попало изменение цвета белка.

 

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