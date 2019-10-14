Пять главных симптомов развития рака глаза перечислили исследователи

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14 октября 2019, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Прием пациента доктором, Jochen Tack / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили пять главных признаков развития рака глаза. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие симптомы:

1. наличие болевых ощущений в глазу, которые не связаны с повреждением данного органа;

2. неожиданное возникновение косоглазия;

3. появление белой пелены;

4. возникновение бугорков на коже, окружающей глаз;

5. изменение цвета белка.

Ранее в понедельник сообщалось, что кардиологи рассказали о скрытом во рту признаке, который может сигнализировать о будущем инсульте.