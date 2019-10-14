Пять главных симптомов развития рака глаза перечислили исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили пять главных признаков развития рака глаза. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие симптомы:
1. наличие болевых ощущений в глазу, которые не связаны с повреждением данного органа;
2. неожиданное возникновение косоглазия;
3. появление белой пелены;
4. возникновение бугорков на коже, окружающей глаз;
5. изменение цвета белка.
Ранее в понедельник сообщалось, что кардиологи рассказали о скрытом во рту признаке, который может сигнализировать о будущем инсульте.