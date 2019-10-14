Скрытый во рту вероятный признак будущего инсульта мозга определили кардиологи

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14 октября 2019, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Зарубежные кардиологи определили скрытый во рту признак, который может предвещать серьезные проблемы со здоровьем. Речь идет о состоянии зубов.

Как пишет портал express.co.uk, специалисты, проанализировавшие данные более трехсот тысяч человек среднего и старшего возраста, выявили связь между потерей зубов, не спровоцированной травмой, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт головного мозга. Выпадение зубов может сигнализировать о будущем недуге, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что медики рассказали, как предотвратить опасный для жизни «тихий инсульт».