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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Учёные рассказали, как кофе влияет на беременных

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные рассказали, как кофе влияет на беременных
Фото: pixabay.com

Американские учёные рассказали, какой вред приносит употребление кофе во время беременности. Любовь к бодрящему напитку может отразиться не только на здоровье ребенка, но и стать причиной выкидыша.

Оказалось, что если беременная женщина в день выпивает более двух чашек кофе, то риск потерять ребенка заметно возрастает, передаёт Мир24. При этом отмечается, что кофеин вреден не только непосредственно в кофе, но также в энергетических напитках и тд.

Специалисты подчеркнули, что кофеин в любых количествах сказывается на здоровье плода. Они посоветовали отказаться от кофе во время беременности и в период подготовки к ней.

АБ

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