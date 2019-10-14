Учёные рассказали, как кофе влияет на беременных

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14 октября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Американские учёные рассказали, какой вред приносит употребление кофе во время беременности. Любовь к бодрящему напитку может отразиться не только на здоровье ребенка, но и стать причиной выкидыша.

Оказалось, что если беременная женщина в день выпивает более двух чашек кофе, то риск потерять ребенка заметно возрастает, передаёт Мир24. При этом отмечается, что кофеин вреден не только непосредственно в кофе, но также в энергетических напитках и тд.

Специалисты подчеркнули, что кофеин в любых количествах сказывается на здоровье плода. Они посоветовали отказаться от кофе во время беременности и в период подготовки к ней.