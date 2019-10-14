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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре признака серьезного поражения печени алкоголем обозначили медики

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре признака серьезного поражения печени алкоголем обозначили медики
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы серьезного поражения печени вследствие употребления алкогольных напитков. Данная тема раскрыта в материале, появившемся в блогосфере.

Пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга посоветовали врачи

Пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга посоветовали врачи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти срочное лечение необходимо, если наблюдаются:

1. постоянные неприятные ощущения в животе и подреберье;

2. повышенная температура тела, которая не проходит длительное время;

3. постоянное вздутие живота;

4. возникновение диареи после употребления жирной пищи, тошнота или рвота.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи посоветовали пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга.

 

ДЦ

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