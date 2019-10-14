Четыре признака серьезного поражения печени алкоголем обозначили медики

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы серьезного поражения печени вследствие употребления алкогольных напитков. Данная тема раскрыта в материале, появившемся в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти срочное лечение необходимо, если наблюдаются:
1. постоянные неприятные ощущения в животе и подреберье;
2. повышенная температура тела, которая не проходит длительное время;
3. постоянное вздутие живота;
4. возникновение диареи после употребления жирной пищи, тошнота или рвота.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи посоветовали пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга.