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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга посоветовали врачи

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга посоветовали врачи
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины рассказали, как предотвратить «тихий инсульт» головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к смерти пациента. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в российской блогосфере.

Ранние сигналы организма о раке поджелудочной железы перечислили специалисты

Ранние сигналы организма о раке поджелудочной железы перечислили специалисты

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», доктора рекомендовали:

1. держать под контролем артериальное давление;

2. уделять посильным физическим нагрузкам не менее тридцати минут в день;

3. сократить употребление соли;

4. следить за своим весом;

5. отказаться от курения.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты перечислили первые симптомы рака поджелудочной железы.

 

ДЦ

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