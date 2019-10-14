Пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга посоветовали врачи

Специалисты в сфере медицины рассказали, как предотвратить «тихий инсульт» головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к смерти пациента. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», доктора рекомендовали:
1. держать под контролем артериальное давление;
2. уделять посильным физическим нагрузкам не менее тридцати минут в день;
3. сократить употребление соли;
4. следить за своим весом;
5. отказаться от курения.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты перечислили первые симптомы рака поджелудочной железы.