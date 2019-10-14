Пять способов не умереть от «тихого инсульта» головного мозга посоветовали врачи

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14 октября 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины рассказали, как предотвратить «тихий инсульт» головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к смерти пациента. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», доктора рекомендовали:

1. держать под контролем артериальное давление;

2. уделять посильным физическим нагрузкам не менее тридцати минут в день;

3. сократить употребление соли;

4. следить за своим весом;

5. отказаться от курения.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты перечислили первые симптомы рака поджелудочной железы.