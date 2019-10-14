Трансплантологи разработали новый метод создания искусственной уретры

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14 октября 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Искусственный орган будет делаться из предплечевых тканей и слизистой рта. Теперь проблему патологии уретры можно исправить, не прибегая к сложным методам. Новая медицинская технология может применяться как для мужчин, так и для женщин.



Благодаря такой методике мужчинам, страдающим проблемами с мочеиспусканием, можно будет восстановить нормальный процесс жизнедеятельности. По статистике на каждые 300 новорождённых один имеет патологию уретры. Также закупорка уретры может быть связана не только патологией, но и травмой. Методика была разработана в Российском центре урологии имени А.И. Бурназяна.



Самыми оптимальными тканями для замены уретры являются предплечье и слизистая рта. Они способны отлично функционировать в агрессивной среде и обеспечивать полноценную работу мочеполовой системы.



Теперь человеку, которому необходимо заменить уретру на искусственный орган, не нужно ждать длительное время и переносить несколько операций.

Первая показательная операция была проведена летом. Пациент чувствует себя хорошо. После того, как врачи проведут его полное наблюдение, операции по современной методике будут поставлены на поток.



Также данная методика подойдёт людям, решившим сменить пол. Технология требует меньше медицинских манипуляций по сравнению с применяемыми сейчас технологиями.



